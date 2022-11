DAEE realiza estudo para intervenções no Salto Grande

O DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) informou que está desenvolvendo um estudo de projeto com alternativas detalhadas de intervenções na Represa do Salto Grande, em Americana.

Conforme o LIBERAL noticiou em 1º de setembro, o governo estadual vai reforçar a remoção de aguapés e fazer o desassoreamento de pontos com situações consideradas críticas.

Represa do Salto Grande, em Americana – Foto: CPFL / Divulgação

Segundo a autarquia, os serviços serão desenvolvidos após liberação de recursos. Técnicos do departamento realizaram uma vistoria na represa em 29 de setembro.

Eles estavam acompanhados de profissionais do DAE (Departamento de Água e Esgoto). “Até o momento foi feito o levantamento do fundo para checar as áreas de assoreamento. As informações levantadas estão sendo utilizadas para a formulação de projetos, para posterior tomada de decisões”, comunicou o DAE.