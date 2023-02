DAE vai leiloar 8,3 toneladas de hidrômetros descartados em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana colocou em leilão 8,3 toneladas de hidrômetros de água que foram trocados e estão fora de uso pela autarquia. O departamento publicou o edital de abertura nesta quarta-feira, no Diário Oficial do município.

O leilão acontece no dia 2 de março, às 9h, por meio do site lancetotal.com.br, pelo qual os interessados também podem conferir o edital com todas as informações sobre o procedimento.

Carcaças estão acumuladas desde maio do ano passado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Há dois lotes. Um deles reúne 8 toneladas de hidrômetros de 3/4 polegadas, cuja carcaça é composta, basicamente, de uma liga de cobre e latão. O outro contém 300 kg de hidrômetros acima de duas polegadas, feitos basicamente de ferro.

O primeiro lote tem lance mínimo de R$ 120 mil, o que corresponde a R$ 15 por kg. No outro, os interessados precisam oferecer pelo menos R$ 270, o que equivale a R$ 0,90 por kg.

Segundo o DAE, as carcaças estão acumuladas desde maio do ano passado. O último leilão tinha acontecido em 18 de maio de 2022.

A autarquia aponta que os hidrômetros são os medidores de consumo de água instalados na residência dos clientes e que a troca ocorre, normalmente, após aproximadamente cinco anos de operação.

De acordo com o departamento, “o leilão é uma forma de reciclagem, já que os materiais serão separados e podem ser reaproveitados”.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, também ressaltou que a substituição do hidrômetro garante a medição de água correta das casas e a segurança do consumidor.

“São trocados aproximadamente 800 hidrômetros por mês e o leilão é uma forma de dar continuidade aos materiais, de o comprador poder reciclar. E, principalmente, não estamos gerando agressão ao meio ambiente com o descarte dos materiais. Isso garante sobrevida ambiental”, declarou, via assessoria de imprensa.