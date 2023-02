DAE vai investir R$ 12,5 milhões em ação de tapa-buraco em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai investir R$ 12,5 milhões em serviços de tapa-buraco pelos próximos 12 meses. Os trabalhos serão executados pela empresa FBF Construções e Serviços, vencedora da licitação homologada pela autarquia na última sexta.

A contratação de uma empresa para esse fim não é novidade no DAE. Desde 2018, os serviços são realizados pela Valéria Andreoli de Almeida Construções, que possui contrato válido até 9 de março.

No edital do processo licitatório, o DAE justifica que “não dispõe de recursos humanos suficientes em seu quadro de pessoal, tampouco, equipamentos e maquinários suficientes ao atendimento com melhor eficácia e eficiência, como tais serviços requerem”.

Empresa faz recomposição asfáltica em locais que passaram por manutenção nas redes de água e esgoto – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A empresa contratada faz a recomposição asfáltica em locais que passaram por manutenção nas redes e ligações de água e esgoto. Trata-se, portanto, de um serviço contínuo, de acordo com a autarquia.

Segundo o edital, a empresa deverá seguir um cronograma de endereços, que será repassado pela Unidade de Obras, Manutenção e Operação do DAE.

Também há prazos a serem cumpridos para atendimento: 72 horas para vias de tráfego normal ou leve e 48 horas para vias de tráfego intenso, o que inclui avenidas, linhas de ônibus, entorno de hospitais, supermercados, escolas e comércios.

Existe, ainda, uma quantidade mínima de asfalto que deve ser recuperado, de 3.750 metros quadrados por mês.

O edital impõe três condições mínimas para aceitação dos serviços: o reparo deverá possuir a forma de uma figura e seu lado formar ângulo reto; a superfície deverá apresentar-se nivelada e sem defeitos, trincas ou irregularidades superficiais; e o pavimento antigo deverá estar nivelado ao reparo.

Esse serviço ocorre paralelamente ao tapa-buraco realizado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Na última sexta, a pasta fez uma operação de recuperação asfáltica nas ruas do Sol, do Chumbo esquina com a Rua Faustino de Almeida, Guaíba, Florindo Cibin esquina com Rua Uruguai, do Êxito, da Integridade, São Vito esquina com Rua Marcos Campari e Eugênio Bertine.