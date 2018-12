DAE vai custear e coordenar combate contra baratas

O prefeito Omar Najar (MDB) confirmou nesta sexta-feira que Americana adotará o trabalho de desbaratização nas galerias de esgoto do município como forma de diminuir a população de baratas e assim combater também os escorpiões, que se alimentam principalmente destes insetos.

O trabalho será feito por empresa terceirizada, mas será coordenado e custeado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto). Ainda não há estimativa de valores e nem data para início, mas o prefeito disse que o trabalho é urgente. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nos últimos dois meses, com o aparecimento constante de escorpiões em diversos bairros da cidade, e o número alto de acidentes – mais de 430 até a última semana – a população passou a cobrar medidas por parte da prefeitura. Uma delas era o controle químico dos escorpiões, trabalho defendido por técnicos da administração, mas não recomendado pelo Ministério da Saúde.

Outra alternativa que ganhou destaque foi a desbaratização, trabalho que é realizado há mais de dez anos em Nova Odessa, que possui índice de acidentes com escorpiões consideravelmente menor que o de Americana. O serviço consiste na aplicação de “fumacê” nas galerias de esgoto para matar as baratas. Com isso, a oferta de alimentos dos escorpiões diminui.

Após reuniões e bastante polêmica, a prefeitura decidiu pela aplicação da técnica. O prefeito relatou nesta sexta-feira que havia um impasse entre as secretarias de Obras e Meio Ambiente, sobre quem deveria se responsabilizar pelo trabalho, e de onde a verba deveria sair.

“Chamei o Zappia [diretor do DAE] e quem vai fazer o combate às baratas será o DAE. Afinal de contas é esgoto, e é por conta do DAE. Como tem inclusive recurso financeiro eles irão realizar esse trabalho. Vamos diminuir esse surto de baratas”, afirmou o prefeito.

Omar não deu prazo para a abertura da licitação “É urgente, mas temos que seguir a burocracia”, comentou.