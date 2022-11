DAE usa tecnologia para danificar menos o asfalto em trocas de rede

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana tem usado uma tecnologia que reduz os danos no asfalto durante os serviços de troca de rede de água, conforme a prefeitura informou nesta segunda-feira.

Guiado por um GPS, o MND (Método Não Destrutivo) tem sido utilizado pela autarquia em diferentes obras subterrâneas. Trata-se de um processo de instalação, reparação ou reforma de tubos, dutos e cabos subterrâneos que diminui ou elimina a necessidade de escavações.

Novo procedimento também proporciona redução do custo dos serviços, segundo o superintendente do DAE – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, apontou que o objetivo é evitar “grandes cortes” nas vias.

De acordo com ele, o sistema identifica obstáculos no subsolo e permite que os serviços sejam feitos em “pequenas janelas” abertas no asfalto.

“Faz-se várias janelas, pequenas janelas, no alinhamento de onde vai passar a tubulação. Faz-se uma avaliação de profundidade e se faz a demarcação de onde você tem os obstáculos, sejam rede de água, rede de esgoto, rede de telefonia, rede de gás. A gente consegue, através disso, fazer o planejamento”, explicou.

O equipamento entra na janela aberta e vai, por orientação técnica, na direção de onde a passagem de tubulação precisa ser feita. “É uma broca que vai sendo ampliada. Quando chega ao ponto final, dependendo da perfuração, ele já pode voltar puxando a tubulação”, afirmou.

O departamento já trocou 1,5 km de rede com esse método. “Diversas obras importantes e em locais com trânsito intenso foram feitas com o MND, como na Avenida Cillos, Rua Florindo Cibin e Avenida Brasil. Estes são apenas alguns pontos conhecidos”, comentou.

Ele apontou que, com essa tecnologia, evita-se o transtorno de abertura de valas. “Você tem o período de corte, o serviço, a abertura da vala, a recomposição da vala. Tudo isso acaba provocando um incômodo muito grande”, declarou.

Segundo Zappia, o procedimento diminui os custos das obras. “O MND gera economia, pois utilizamos material de polietileno de alta densidade, o PEAD, um dos melhores do mercado hoje, que tem a facilidade e a segurança das conexões serem soldadas por termofusão ou eletrofusão”, completou.