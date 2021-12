DAE trocou sete mil hidrômetros em 2021

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana substituiu 7.189 hidrômetros no decorrer de 2021. A troca tem como objetivo proporcionar ao morador mais segurança e confiabilidade na precisão da medição do consumo de água e redução de perdas.

Superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia afirmou que os equipamentos sendo novos, sempre revisados, permite maior segurança não apenas na conta, mas também no abastecimento.

A média de troca de um hidrômetro é de cinco anos, podendo variar para mais ou para menos tempo. A substituição depende de análise do DAE, que acompanha o tempo de instalação do equipamento e realiza estudo do local e perfil do consumo, fatores que interferem na vida útil do hidrômetro.