DAE troca rede de água em vários pontos da cidade

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está substituindo 100 metros de rede de água antiga, de fibrocimento, por PEAD (Polietileno de Alta Densidade) na Rua dos Estudantes, na Cordenonsi. O objetivo, segundo o DAE, é aumentar a pressão na rede, melhorando o abastecimento e a distribuição de água para as residências na região.

Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

De acordo com o DAE, a baixa pressão era causada pelos diversos cruzamentos e pelas conexões que eram antigas, de ferro fundido, causando a obstrução na passagem da água. Os serviços deverão ser concluídos esta quarta-feira (9).

O DAE prossegue com a troca de redes na cidade. Na mesma quarta-feira, mais dois trechos serão substituídos. Um deles na Rua Maranhão, entre as Ruas Pernambuco e Paraná, no bairro Colina, sendo 140 metros de extensão de nova rede em PEAD.

Mais 130 metros serão trocados na Rua Uruguai, entre as Ruas Florindo Cibin e Dom Barreto, na Vila Frezzarin, segundo o DAE.

As informações são da assessoria de comunicação Prefeitura de Americana.