DAE tenta identificar origem de despejo de tinta no Córrego Santa Angélica, em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) afirmou nesta quarta-feira (13) que tenta identificar a origem do despejo de resíduo de tinturaria no Córrego Santa Angélica, no trecho às margens da Rua Oswaldo Bueno Quirino, no São Luiz, em Americana.

O LIBERAL esteve no local nesta terça (12) e constatou que a água está com uma coloração azulada e preta, e tem forte cheiro. Além disso, a reportagem flagrou dois problemas que têm afetado o leito do córrego: um vazamento de esgoto e um despejo de resíduo de tinturaria.

Quanto ao vazamento, a autarquia confirmou que há um rompimento da rede que passa pela área e disse que o reparo já está sendo providenciado.

Tinta e esgoto estão sendo despejados no Córrego Santa Angélica, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal
Vazamento de esgoto tem atingido o Córrego Santa Angélica, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal
Encontro da água limpa e da água contaminada pelos despejos no Córrego Santa Angélica, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Sobre o despejo, uma equipe está buscando identificar a origem para proceder com a fiscalização, em parceria com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Ao LIBERAL, nesta terça, a companhia informou que a agência ambiental de Americana iria fazer uma vistoria nos próximos dias.

Após a análise, um relatório será formulado com informações e providências a serem tomadas, que irão nortear possíveis medidas administrativas.

Equipes da Gama (Guarda Municipal de Americana) e do GPA (Grupo de Proteção Ambiental), vinculado à prefeitura, também fiscalizaram o local, segundo moradores da região. Foi identificado que o resíduo também tem sido canalizado pela rede de esgoto.