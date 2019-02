DAE sedia 1º Curso da Escola da Água e Saneamento

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está sediando, a partir desta segunda-feira (4), o 1º Curso da Escola da Água e Saneamento, promovido pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ), Ares-PCJ e Agências das Bacias PCJ.

Com o tema “Instalação e Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgoto”, o curso será realizado até sexta-feira (8) com a participação de 20 integrantes de Americana e região. Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

O objetivo do curso é promover a capacitação para instalação e manutenção de redes e ramais de água e esgoto, conforme normas e procedimentos técnicos, atendendo a requisitos de saúde, segurança e meio ambiente.

“A atividade é voltada para técnicos e operadores do DAE e de outras empresas de saneamento. No curso, é abordado o trabalho realizado pelos funcionários no dia-a-dia, buscando o que pode ser melhorado”, explicou o coordenador do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Mogi Guaçu e palestrante do curso, Fábio Ikeda.

Segundo o chefe da Divisão de Obras, Manutenção e Operação do DAE, Osman William Tesse, o curso é um investimento em qualificação, numa parceria entre a autarquia e o Consórcio PCJ.

“A proposta é qualificar a mão de obra para aplicação das informações do curso para o aprimoramento no trabalho. São quatro funcionários do DAE que estão participando e que deverão repassar as informações aos demais servidores da área”, disse.

Além de Americana, estão participando do curso representantes das cidades de Mogi Mirim, Capivari, Rio das Pedras, Analândia, Sumaré e Rafard.

A Escola da Água e Saneamento foi criada em setembro de 2018, por meio de termo de Cooperação Institucional numa parceria entre Consórcio PCJ, ARES-PCJ e Agência das Bacias PCJ. Ela atenderá os 55 municípios da área de atuação da Ares-PCJ e mais 20 cidades de outras bacias hidrográficas.

O objetivo é criar uma central de cursos na área de saneamento e recursos hídricos, visando capacitar operadores e técnicos dos serviços de abastecimento e, assim, gerar melhoria nos serviços prestados à população, segundo informações do Consórcio PCJ.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.