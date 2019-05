DAE quer empresa para achar ‘gatos’ na rede

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana pretende contratar uma empresa para caçar “gatos” e vazamentos na rede de água. A informação foi dada nesta sexta-feira pelo diretor da autarquia, Carlos Zappia, em depoimento à CEI (Comissão Especial de Inquérito) da câmara que investiga o departamento americanense.

Segundo Zappia, um dos casos que chamam atenção é o da região da Praia Azul. Com aproximadamente 14 mil moradores, de acordo com estimativa do diretor, o bairro consome a mesma quantidade de água que a região do São Jerônimo, onde vivem cerca de 40 mil. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com o chefe do DAE, isso não significa que esse volume seja furtado por meio de gatos. “Pode ser vazamento”, afirmou à reportagem após seu depoimento. Zappia diz, porém, que a própria autarquia já flagrou algumas ligações irregulares de água. “Ela [empresa] vai caçar vazamentos não aparentes, pode acontecer. E a região da Praia é de areia, pra ir embora a água é muito fácil.”

Atualmente, o DAE pesquisa quais empresas fazem esse tipo de serviço. “É preocupante você perceber que regiões com menos gente consomem mais [que outras]”. De acordo com ele, a mesma situação pode se repetir em outros bairros. Fazer ligações clandestinas na rede de água, os chamados “gatos”, configura crime de furto, com pena de até quatro anos de cadeia, segundo previsto no artigo 155 do Código Penal.

Hoje, Americana perde aproximadamente 40% da água tratada, e grande parte do problema deve-se à rede velha, de acordo com o diretor do DAE. Questionado durante o depoimento à CEI sobre os custos para troca de cada quilômetro de tubulação, Zappia afirmou que isso varia em virtude de várias condições.

Sobre as faltas constantes de água, que se intensificaram no fim do ano passado, Zappia diz que até o fim do ano o problema deve ser amenizado com a construção de novos reservatórios. As novas caixas d’água devem custar em torno de R$ 9 milhões. Duas delas serão construídas justamente na região do Pós-Anhanguera – que, além da Praia Azul, concentra bairros como Praia dos Namorados, Jardim Brasil, Zanaga e Vale das Nogueiras.

“Lixos”

A venda de materiais velhos encontrados na área da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba, em outubro do ano passado, dominou boa parte dos depoimentos prestados ontem à CEI.

Segundo Cláudio Aguiar, que respondia pelo setor de patrimônio da autarquia, a venda era feita em estabelecimentos que compram e vendem este tipo de material. O dinheiro obtido era entregue ao diretor geral, Carlos Zappia.

Aguiar diz que após começar a questionar tal procedimento (a venda direta), sofreu retaliação e acabou afastado do cargo. “Sem dúvida foi retaliação. Senti muito isso.”

Zappia informou aos vereadores que, em outubro do ano passado, quando foram fazer uma limpeza na ETE, funcionários encontraram uma série de materiais, como canos velhos, que foi tratado como lixo. Os objetos foram vendidos após cotação. Foram arrecadados R$ 17 mil, afirma Zappia. O dinheiro foi usado para comprar quatro televisores – um disponibilizados para funcionários – , acessórios para um drone e parte foi para o setor social do DAE.

Alguns vereadores questionaram por que não foi aberto processo licitatório para leiloar os bens.

Zappia diz que jamais achou que estivesse fazendo algo irregular e considera que o procedimento foi correto. “A gente estava dando um jeito no lixo.”

Ele não quis comentar sobre o afastamento do servidor por que disse que é um processo sigiloso, mas se comprometeu a enviar os documentos à CEI.