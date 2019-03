DAE promove educação ambiental em escola

O Departamento e Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou no último sábado (23) uma palestra sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário Balsa-Gruta para cerca de 30 pessoas na Escola Estadual Professor Marcelino Tombi, no Jardim São Roque. A atividade faz parte do Programa Técnico Social de Educação Ambiental que será desenvolvido durante todo o processo da obra de construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na região da Balsa.

Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

O trabalho de educação ambiental começou a ser realizado pelo DAE em agosto de 2018, com a realização de palestras para a comunidade. Segundo o engenheiro ambiental do DAE, João Marco Alves de Oliveira, são abordados os benefícios que a ETE trará para a região, além de conscientizar a população sobre a importância da utilização correta da rede de esgoto e o uso racional da água.

A ETE Balsa-Gruta está sendo construída com investimentos na ordem de R$ 32,6 milhões, sendo R$ 26,2 milhões provenientes de recursos do Governo Federal – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e R$ 6,4 milhões de contrapartida do DAE. A obra está prevista para ser concluída em 2020.

Os bairros beneficiados com a ETE Balsa contam com aproximadamente 89,1 quilômetros de redes coletoras, que estarão interligadas à estação para o tratamento de esgoto de 40 mil habitantes, além de tratar o córrego da Gruta e devolver água limpa ao Rio Piracicaba.

A diretora da escola Marcelino Tombi, Rosana Cambuy de Souza, também participou da palestra.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.