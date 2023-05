DAE prevê ETEs para assentamentos e investimento de R$ 1 bilhão em 30 anos

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana pretende construir duas ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) para atender os assentamentos da região do Pós-Represa. As obras constam no PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico), apresentado nesta semana em audiência pública, na Câmara dos Vereadores. O documento é válido para o período entre os anos de 2023 a 2052.

Superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia afirmou, durante a audiência, que serão construídas uma ETE com vazão de 70l/s e outra com vazão de 30l/s, ambas para atender os assentamentos.

Roseli Nunes: estações serão construídas para atender assentamentos – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Conforme consta no plano municipal, a construção das estações, bem como a ampliação e manutenção das outras

três existentes – Carioba, Praia Azul e Balsa -, devem consumir cerca de R$ 648 milhões do total de R$ 1 bilhão previsto para ser investido ao longo dos 30 anos. O resto do montante deve ser usado na construção de quatro elevatórias, trocas de coletores troncos, entre outras melhorias.

Atualmente, parte significativa do esgoto é encaminhada para as três ETEs do município. Mesmo assim, segundo o DAE, um volume expressivo de esgoto in natura é lançado em cursos de água da cidade, especialmente no Ribeirão Quilombo, Córrego da Gruta, Córrego São Domingos e Rio Piracicaba. Parte desses lançamentos é proveniente de problemas operacionais em estações elevatórias e deficiências de alguns coletores, em pontos isolados, que fazem parte de proposta de manejo já em andamento pela autarquia.

Ainda de acordo com o DAE, a principal estação de tratamento de esgoto da cidade, a ETE Carioba, opera de forma deficiente, e o efluente tratado ainda é lançado fora dos padrões exigidos pela legislação, comprometendo a qualidade das águas do corpo receptor (Rio Piracicaba).

O plano municipal aponta que parte das redes coletoras de esgoto sanitário dos sistemas Carioba e Balsa apresenta problemas de manutenção. Segundo o departamento, cerca de 40% das redes coletoras de Americana (bacias Praia Azul, Carioba e Balsa) necessitam de substituição. Juntas, as bacias atendem uma população aproximada de 242 mil habitantes.

Plano de Saneamento Básico foi apresentado em audiência realizada na Câmara dos Vereadores – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

PARTICIPAÇÃO

O PMSB foi apresentado com a proposta de revisão referente ao capítulo de esgotamento sanitário. Até amanhã, a população pode enviar sugestões e comentários para o e-mail ambiental@daeamericana.sp.gov.br, mediante preenchimento de formulário disponível no site da autarquia.

Por meio desse link, as pessoas também conseguem acessar a minuta da proposta do plano municipal.

As contribuições podem ser entregues pessoalmente na sede da prefeitura ou no DAE (setor de protocolo), contendo identificação e contato do participante, desde que estejam devidamente inseridas no referido formulário.

Em nota, a prefeitura informou que se trata de um plano que ainda poderá sofrer alterações depois de apreciação pelo Legislativo. “Apenas após a aprovação do plano, serão feitos estudos técnicos para definir os detalhes dos projetos”.