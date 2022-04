DAE perde prazo e Cetesb arquiva projeto para reforma da ETE Carioba

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana perdeu o prazo para apresentação de documentos e a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) arquivou o projeto de reforma e ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba.

A perda do prazo coloca a administração municipal em uma situação complicada, uma vez que semana passada, o juiz de Americana Marcos Cosme Porto determinou que os trabalhos na ETE Carioba começem em 60 dias e sejam concluídos em um ano, sob pena de multa diária.

O prefeito Chico Sardelli (PV) afirmou, logo após ter sido eleito, que a adequação da ETE Carioba seria uma prioridade – Foto: Arquivo / O Liberal

As melhorias na estação fazem parte das obrigações assumidas em acordo firmado com o MP-SP (Ministério Público de São Paulo). O descumprimento do pacto, no entanto, levou ao ajuizamento de duas ações pelos promotores de Justiça Ivan Carneiro Castanheiro e Helena Cecília Diniz Teixeira Calado Tonelli.

Um dos procedimentos para cumprimento de sentença requer a execução da multa de R$ 16,7 milhões, em virtude do atraso nas obras. Na outra ação, os membros do MP-SP cobram a aplicação de medidas compensatórias ainda não cumpridas, como a regularização do Jardim Botânico e a instalação de câmeras em ecopontos.

Segundo a Cetesb, em novembro de 2020, o DAE de Americana deu entrada no processo de licença prévia para ampliação, reforma e adequação da ETE Carioba. No entanto, explicou a companhia, pela falta de apresentação do novo projeto de adequações, bem como os demais documentos complementares solicitados pela Cetesb, em março de 2022 o processo foi arquivado.

“Como o prazo máximo legal se expirou, cabe agora ao DAE apresentar os documentos complementares solicitados pela Cetesb, bem como, solicitar novamente a licença prévia, com todos os documentos necessários para análise, inclusive àqueles objetos dos pedidos complementares, para prosseguimento do licenciamento ambiental da ETE Carioba”, traz nota da companhia, que ressalta que, apesar de o processo de licenciamento estar arquivado, a agência ambiental continuará com as ações de controle.

Questionado pelo LIBERAL, inclusive sobre o motivo de ter perdido o prazo, o DAE limitou-se a dizer via assessoria “que está trabalhando para atender às recomendações da Justiça”.

“Entendo que a multa diária de R$ 5 mil continuará a incidir, sem prejuízo de o juiz agravar as penalidades, como requerido. Tudo dependerá das justificativas e das provas a serem apresentadas pelo DAE e pelo município”, opinou Castanheiro, também membro do Gaema (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente).