DAE organiza ‘vaquinha’ com empresários para investimento

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana tem chamado donos de empreendimentos residenciais já aprovados para ajudar a investir no sistema de abastecimento de água da cidade. A intenção do pool é que a cidade suporte o acréscimo no consumo sem falta d’água. A vaquinha envolverá empresários e o próprio DAE.

Segundo o diretor geral da autarquia, Carlos Zappia, a iniciativa é inédita no município. A negociação está mais avançada com empreendedores da região da Praia Azul. O DAE estima que é necessário investir algo em torno de R$ 38 milhões em adutoras, subadutoras e reservatórios no Pós-Anhanguera.

De janeiro de 2017 a janeiro deste ano, a Prefeitura de Americana aprovou 77 condomínios na cidade, um a cada nove dias. É uma média de sete novos apartamentos por dia – os empreendimentos não estão necessariamente prontos. Os que estão sendo chamados para integrar a vaquinha são empresários que tiveram seus empreendimentos aprovados antes disso, mas que ainda não começaram as obras.

O DAE iniciou as conversas em novembro. E a mensagem é simples. “Para que o DAE possa abastecer esse loteamento, precisamos desse investimento, senão não vai ter água pra você pôr num loteamento”, explica Zappia sobre o que tem sido dito aos empreendedores.

De acordo com o diretor geral do DAE, os empresários têm entendido a situação.

“Todos têm topado, a gente está bastante feliz, porque eles têm visão simples. Ele (empreendedor) precisa atender quem comprou, quem tá comprando, quem vai comprar.”

Segundo o chefe da autarquia, conversas também já estão em curso com empreendedores que querem investir na região da Balsa. Esse setor da cidade e o Pós-Anhanguera são pontos cruciais para o plano. É que nessas regiões há muitas áreas de crescimento, e um consumo excessivo por ali poderia desequilibrar a rede.

A ideia é que a autarquia invista em conjunto com os empresários, mas o grau de participação de cada um ainda está em fase de definição.

“Para que a gente possa atender com qualidade, com condição, nós precisamos dividir o fardo. E não é que o DAE não vai fazer parte do pool. Vai fazer parte do pool, e uma parte a gente vai passar pra eles”, diz Zappia, que explica que a divisão da conta será feita com base no impacto que o empreendimento vai causar no consumo.

As interrupções no abastecimento têm sido um problema constante, principalmente desde o fim do ano passado. O prefeito Omar Najar (MDB) culpa a aprovação de empreendimentos no passado sem a exigência de contrapartidas, como construção de caixas d’água, pela situação. Na visão do prefeito, o consumo aumentou, mas não preparou a rede de abastecimento para suportar o impacto.

Hoje, o DAE capta, em média, 77,7 milhões de litros d’água por dia. O consumo médio na cidade é de 86 milhões de litros, de acordo com a autarquia – em períodos de calor excessivo, chega a aumentar 10%.