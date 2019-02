DAE investe na troca de geradores em elevatórias

O Departamento de Água e Esgoto do (DAE) de Americana está investindo na troca de geradores nas elevatórias de esgoto. As equipes da autarquia estão trabalhando esta semana nas elevatórias do Jardim da Paz e Balneário Salto Grande.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O objetivo do trabalho é garantir a eficiência do funcionamento dos equipamentos, evitando incidentes ambientais, como o extravasamento de esgoto, que pode ocorrer quando há falta de energia por causa de temporais, segundo o DAE.

As elevatórias do Jardim da Paz e do Balneário Salto Grande estão recebendo um gerador novo por unidade. O investimento total é de R$ 109.500,00.

“O DAE tem feito investimentos na modernização de equipamentos para garantir o pleno funcionamento e a eficiência dos sistemas de água e esgoto na cidade, melhorando os serviços prestados à população”, disse o diretor geral da autarquia, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.