DAE investe de R$ 34 milhões para atender TAC

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana destacou as ações realizadas pelo município em atendimento ao TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), firmado em 11 de dezembro de 2017 com o Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente).

Entre as medidas compensatórias, foram relacionadas diversas obras e projetos, como a substituição de redes de água (obra em andamento), reforma do coletor tronco da Avenida Bandeirantes (obra concluída), captação de água bruta no rio Piracicaba (obra em andamento), implantação de coletor tronco na Gruta Dainese e interceptor de esgotos (em andamento), entre outras, totalizando investimentos no valor de R$ 34.333.716,97. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Também constam entre os compromissos assumidos no TAC, o remanejamento da estação elevatória de esgotos da Rua Maranhão (concluído o estudo), sistema de desinfecção da ETE Carioba (estudo em andamento), projeto de ampliação do sistema de tratamento de água e reservação (início de elaboração do projeto), elaboração de projetos básico e executivo para readequação das estações elevatórias de esgotos (não licitado ainda), obras de readequação das estações elevatórias de esgotos (não licitado ainda), sistema de monitoramento das estações elevatórias de esgoto (não licitado ainda), regularização do Jardim Botânico, sistema de monitoramento quali-quantitativo dos efluentes gerados pelas empresas do município (ainda não licitado) e monitoramento dos efluentes e dos corpos d água (ainda não licitado).

Segundo o diretor geral do DAE Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia, o município está conseguindo cumprir as metas previstas no TAC.

“É de suma importância que a gente trabalhe em paralelo com o TAC que foi firmado em dezembro de 2017 junto à Promotoria, ao GAEMA, para que possamos cumprir as metas gradativamente, atendendo as condições estabelecidas no documento. Estamos conseguindo realizar as ações e estivemos na presença da Promotoria, apresentando todo o trabalho, especificado em relatório, que está sendo desenvolvido no município. Mesmo com todas as dificuldades, estamos cumprindo as metas, um ponto de honra importantíssimo e um dever do DAE”, disse.

O trabalho de regularização e revitalização do Jardim Botânico está em andamento. Já foi feita uma parte do desassoreamento do lago, entre outras ações, como restauração vegetal. Ainda não há valor estimado definido e será realizado pela Administração Municipal.

O DAE elaborou um relatório discriminando e posicionando cada obra:

SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO – VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 2.413.758,15

Estágio atual: Obra em andamento.

O investimento previsto corresponde à substituição de 10.344 metros de redes de abastecimento de água, cuja obra está em andamento e sendo executada pela empresa SS Serviços e Perfurações Direcionais, conforme processo licitatório ocorrido e contrato assinado.

A obra foi iniciada no mês de março de 2018 e contempla vias dos bairros Jd. São Pedro, Vila Santa Catarina, Vila Medon e Vila Pavan, com previsão de término para setembro/2018. Atualmente, já houve a execução de 62% da obra (aproximadamente 6.426 metros).

REMANEJAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DA RUA MARANHÃO – VALOR DO INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 1.800.000,00

Estágio atual: Concluído o estudo para readequação da Estação Elevatória n° 17 (Balneário Salto Grande – Orla da Praia Azul) que contemplará nova linha de recalque com novo traçado e a eliminação da EEE n° 18 (Rua Maranhão).

SISTEMA DE DESINFECÇÃO DA ETE CARIOBA:

Estágio atual: Concluído o estudo de concepção da empresa Neotex Consultoria Ambiental contemplando a desinfecção dos efluentes tratados através de sistema Ultra Violeta. Atualmente está em andamento o processo para contratação de empresa de engenharia que fará a elaboração do projeto básico e executivo da obra pretendida.

REFORMA DO COLETOR TRONCO DA AV. BANDEIRANTES – VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 678.680,23

Estágio atual: Obra concluída.

A obra foi executada pela empresa Parâmetro Saneamento e finalizada no mês de março de 2018, sendo implantada nova tubulação em material PEAD, em trecho de 223,78 metros lineares, em substituição a tubulação em concreto danificada.

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E RESERVAÇÃO – VALOR DE INVESTIMENTO: R$ 953.166,59

Estágio atual: Em andamento.

Finalizado o processo de contratação da empresa Estática Engenharia e emitida a Ordem de Serviço para início da elaboração do projeto. Prazo para entrega previsto para 9 meses.

CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA NO RIO PIRACICABA – VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 11.783.285,71

Estágio atual: Obra em andamento.

Obra retomada em novembro/2017 e em andamento, executada pela empresa Construtora Artec. Atualmente está sendo executado a escavação e aprofundamento do canal de captação através da remoção de rochas por método a quente (explosivos).

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA READEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS – VALOR DO INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 369.000,00

Estágio atual: Ainda não licitado, em fase de preparação.

OBRAS DE READEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS – VALOR DO INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 5.731.438,54

Estágio atual: Ainda não licitado.

Independente dos projetos a serem licitados, obras e manutenções foram e estão sendo executadas nas EEE s com o objetivo de manter a operacionalidade dos sistemas. Em janeiro/2018 foi finalizada a recuperação, após diversas ocorrências de furtos e vandalismos, da EEE n° 14 (Pq. Novo Mundo), contemplando a substituição dos conjuntos moto-bombas, elevação da altura dos muros de divisa, instalação de concertina farpada e alarme sonoro, além da reinstalação de cabos de energia.

Além dessa, estão sendo providenciadas as substituições dos conjuntos moto-bombas da EEE n° 06 (Cordenonsi), EEE n° 17 (Balneário Salto Grande) e EEE n° 27 (Jd. da Mata). A EEE n° 25 (Jd. Mário Covas) está em processo de recuperação após ação de vandalismo e furto ocorrido no início do mês de maio. Está sendo providenciada a substituição da entrada de energia e a recolocação dos cabos de alimentação que foram furtados.

SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO – VALOR DO INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 1.000.000,00

Estágio atual: Ainda não licitado.

A empresa Vector Serviços apresentou uma proposta de sistema de monitoramento para as EEE s. Novas propostas deverão ser avaliadas.

IMPLANTAÇÃO DE COLETOR TRONCO MARGEM DIREITA E ESQUERDA NA GRUTA DAINESE E INTERCEPTOR DE ESGOTOS: VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 6.604.387,75

Estágio atual: Em andamento.

Os Coletores e Interceptor citados estão inclusos no Sistema de Esgotamento Sanitário da Balsa que está em andamento. Ao final do mês de abril foi retomada a obra de construção da ETE Balsa pela empresa Construtora Elevação. Neste mês também houve a contratação de empresa para complementação dos levantamentos topográficos, sondagens e estudos ambientais das obras lineares, para posterior liberação das autorizações ainda pendentes.

SISTEMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DOS EFLUENTES GERADOS PELAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO

Estágio atual: Ainda não licitado/não há um valor definido ainda.

No final do mês de abril a empresa Usios Sistemas e Comunicação apresentou ao DAE o escopo de um sistema de monitoramento online para fazer a comunicação entre as empresas geradoras de efluentes e o departamento. O Sistema está sendo avaliado e novas empresas deverão ser consultadas para futura abertura de concorrência pública.

MONITORAMENTO DOS EFLUENTES E DOS CORPOS D ÁGUA – VALOR DO INVESTIMENTO PREVISTO: R$1.000.000,00

Estágio atual: Ainda não licitado, em fase de preparação.

As informações são da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.