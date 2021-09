DAE inicia desinsetização em oito bairros de Americana nesta terça

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana inicia nesta terça-feira (21) um novo processo de desinsetização das redes coletoras de esgoto em oito bairros da cidade, por meio da empresa Sime Prag do Brasil.

Nesta etapa, os bairros atendidos serão Jardim da Balsa I e II, Jardim das Orquídeas, Jardim Mário Covas, Jardim Dona Rosa, Parque São Jeronimo, Jardim da Paz e Parque da Liberdade.

A orientação da autarquia é que a população desses bairros deixe os ralos tampados durante o dia de trabalho.

Trabalho é realizado somente nas redes coletoras de esgoto e não nas galerias pluviais – Foto: Divulgação / DAE Americana

Após a conclusão desses bairros, o mesmo processo será feito no Parque Gramado, Jardim São Roque, Vila Dainese, entre outros.

A desbaratização é feita pela aplicação de inseticida líquido nas paredes dos poços de visita e aplicação de inseticida através de termonebulização. A desratização consiste na colocação de inseticida em forma de iscas (blocos sólidos) para combate a roedores.

O DAE ressalta ainda que o trabalho se realiza somente nas redes coletoras de esgoto e não nas galerias pluviais, que são de responsabilidade da Prefeitura de Americana.

O contrato firmado com a empresa Sime Prag do Brasil, especializada no controle de pragas urbanas, tem duração de um ano e valor de R$ 161 mil. Além da mão de obra, a empresa tem que fornecer os materiais e equipamentos necessários para realização do serviço.

Acidentes

A época de maior acidentes com escorpiões, segundo a a administração municipal, ocorre a partir do mês de setembro e se estende até fevereiro ou março, período em que acontece a reprodução da espécie.

Entre janeiro a 2 de setembro de 2021, Americana registrou 240 acidentes com escorpiões. No mesmo período do ano passado, foram 291. Já em todo o ano de 2020, 370 acidentes.

A Secretaria de Saúde ressalta que ao sofrer uma picada, a pessoa deve procurar imediatamente o Hospital Municipal para uma avaliação médica. Dependendo da quantidade de veneno inoculada e a região do corpo afetada, o médico poderá indicar um tratamento à base de soro antiescorpiônico.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti