DAE finaliza troca de registros e abastecimento de água é retomado em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concluiu na tarde desta quarta-feira (6) a substituição de quatro registros na captação de água no Rio Piracicaba.

Quatro registros foram substituídos nesta quarta-feira – Foto: Gustavo Gomiero/Prefeitura de Americana

Conforme anunciado pela prefeitura, os serviços tiveram 11 horas de duração, com início às 4h30 e finalização por volta de 15h30. A expectativa é de retorno total do abastecimento em até 48 horas.

O abastecimento começou a ser retomado logo após o término do serviço, com o bombeamento do sistema normalizado e distribuição aos 14 reservatórios do município.

De acordo com a autarquia, a manutenção preventiva foi motivada pelo desgaste das peças devido ao tempo de uso.

Durante os trabalhos, a captação no Rio Piracicaba foi interrompida para que a rede de água fosse esvaziada e secasse.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia, explica que o abastecimento deverá ser 100% retomado em até dois dias.

“O abastecimento deverá ser normalizado, em algumas regiões, em questão de poucas horas. Já em algumas localidades do município podem precisar de até 48 horas”, explicou. Questionada, a prefeitura não informou quais bairros da cidade poderão demorar mais tempo para voltar a normalidade.

A manutenção havia sido comunicada na última segunda (4). O DAE informou, antes do serviço, que os reservatórios estariam cheios no momento da interrupção. No entanto, diversos pontos da cidade ficaram sem água ao longo do dia.