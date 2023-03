DAE finaliza conserto de subadutora e abastecimento de água será normalizado

Rede se rompeu após a queda de uma árvore no local - Foto: Divulgação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana finalizou, por volta das 17h deste sábado (4), o conserto da subadutora que abastece o reservatório da Vila Santa Catarina. Dessa forma, nas próximas horas, o abastecimento de água será normalizado nos 11 bairros afetados.

O departamento apontou que a normalização completa no fornecimento para as residências deve ocorrer de maneira lenta e gradual. Segundo a autarquia, o bombeamento já foi retomado e as redes devem levar por volta de uma hora para iniciar o reabastecimento do reservatório.

Ao longo do dia, as equipes do DAE trabalharam na vedação de um ponto da tubulação, que havia se rompido após a queda de uma árvore no local. Os trabalhos também tiveram participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Os bairros atingidos foram: Vila Santa Catarina, Nova Americana, Conserva, Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Cidade Jardim, Mathiensen, Parque Novo Mundo, Terramérica, São José e Jardim Brasília.

“Por se tratar de uma tubulação bastante antiga, de cerca de 40 anos, o padrão de medida varia bastante com relação às peças atuais que temos à disposição para fazer esse tipo de reparo. Isso fez o trabalho ser um pouco mais demorado”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, via assessoria de imprensa.