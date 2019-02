DAE faz reparo em adutora na Avenida Cillos

As equipes do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) estão trabalhando, na manhã desta segunda-feira (11), no conserto de uma adutora que fica nas proximidades do viaduto na Avenida Cillos, no bairro Cidade Jardim, no acesso à alça de entrada da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), sentido Piracicaba. No local, foi detectado um vazamento de água e o acesso aos motoristas está interditado para a realização do reparo.

Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Os motoristas que trafegam na Avenida Cillos, sentido Centro-bairro, e precisam acessar a rodovia Luiz de Queiroz, sentido Piracicaba, terão que seguir até o supermercado São Vicente, acessar o bairro Terramérica, em direção à Avenida Iacanga, para entrar na Rodovia Luiz de Queiroz, sentido Piracicaba.

De acordo com o DAE, a causa do problema está sendo verificada para se estabelecer a previsão de conclusão do reparo. O abastecimento na região da Cidade Jardim não foi interrompido até o momento.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana