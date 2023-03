DAE faz desinsetização na região do São Luiz, em Americana

Trabalho consiste na desbaratização com inseticida líquido e por termonebulização nos poços de visita

A equipe de desinsetização do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana esteve na região do São Luiz e diversas vias do bairro receberam o serviço de dedetização, entre elas, Avenida Antônio Pinto Duarte, Rua São Vito e Avenida Unitika.

Serviço foi realizado nesta quarta-feira – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

O trabalho consiste na desbaratização com aplicação de inseticida líquido e por termonebulização nos poços de visita, além da desratização com a colocação de raticida em forma de iscas sólidas. O trabalho segue na região nos próximos dias.

No dia 13, a equipe dará início à desinsetização nos bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Vila Mathiensen, Nielsen Ville e Parque Novo Mundo.

Durante os trabalhos, o DAE orienta que os moradores deixem os ralos das residências tampados. A desinsetização é realizada somente nas redes coletoras de esgoto.