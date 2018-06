DAE executa obras de reforma na ETE Carioba

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está executando as obras de reforma da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Carioba. As obras de reforma, readequação, ampliação e operação da ETE Carioba preveem recursos estimados na ordem de R$ 72 milhões, oriundos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), de contrapartida do DAE, de 33 empresas e da Associação das Empresas Cotistas.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A obra possui etapas executadas e, em sua retomada pela equipe do DAE neste ano, está sendo executada atualmente a subestação de energia. A próxima etapa compreende abertura de novo processo licitatório, segundo informações da autarquia.

A ampliação e adequação da ETE Carioba vai aumentar a capacidade de tratamento de esgoto, atendendo exigências dos órgãos competentes, conforme acordo judicial assinado em dezembro de 2017, em aditamento do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2012.

A ETE Carioba é responsável pelo tratamento de esgoto de 85% da população de Americana. O diretor geral do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, explicou que a ETE irá atender as empresas conveniadas e toda a população. “Americana será referência novamente no tratamento de esgoto”, disse.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.