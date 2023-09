DAE executa obras de melhoria e Fernando Camargo terá trecho interditado

Trecho da Rua Fernando Camargo será interditado – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) irá executar a partir deste sábado (2) obras de melhoria na rede de água na Rua Fernando Camargo, no trecho entre a Rua Marechal Deodoro a Rua Benjamin Constant, no sentido Centro.

Por conta das obras, o trecho será interditado parcialmente entre sábado e a próxima terça-feira (5). No domingo (3) haverá desabastecimento das 6h30 às 18h nas seguintes regiões: Vila Gallo, Santa Catarina, Nova Americana, parte do Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Cidade Jardim, Vila Mathiesen, Jardim São José, Terramérica, Jardim Primavera, Nielsen Ville e Parque Novo Mundo.

A autarquia vai instalar blocos de ancoragem e dois registros, a fim de finalizar as obras de reforço da subadutora que parte do novo Centro de Reservação do bairro Santa Catarina (CR-3).

A previsão é de que os serviços sejam concluídos até sexta-feira (8).