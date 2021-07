Após uma obra realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) na Rua Bolívia, na altura do número 90, no Frezzarin, em Americana, a via ficou tomada por terra vermelha e tem incomodado os comerciantes e moradores do local. Os buracos estão abertos e a terra acumulada em volta.

Obra foi realizada pelo DAE na semana passada, mas buracos seguem abertos e com terra ao lado – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com o corretor de imóveis Xavier Rodrigues, de 39 anos, uma equipe do departamento foi ao local na última semana e realizou uma obra para resolver a situação da água, que tinha baixa pressão. O problema no local foi resolvido, mas agora Xavier conta que a poeira atrapalha.

Por se tratar de uma via bastante movimentada, o corretor explica que a poeira vermelha sobe toda vez que passa algum veículo pela rua. “Aqui dentro da imobiliária tenho que passar pano toda hora na recepção. Ao lado tem pessoas de idade morando e a gente vê a frente tapada de vermelho”, comenta.

O DAE de Americana foi questionado, mas não informou ao LIBERAL se realizaria a limpeza da terra no local.

