DAE executa manutenção nesta quinta no Pós-Anhanguera

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar nesta quinta-feira (28), com início previsto para às 7h30 e término às 10h30, serviço de manutenção no registro de recalque da ETA (Estação de Tratamento de Água) para a região do Pós-Anhanguera.

Segundo a Divisão de Tratamento de Água do DAE, também será feita a troca da chave geral do painel da casa de bombas do reservatório do Jardim Brasil.

Para a execução do serviço, serão paralisadas as bombas de recalque para os Reservatórios São Luiz, Santa Maria, Centro e Jardim Brasil, gerando redução no abastecimento de água nas regiões afetadas. A previsão é que no fim da tarde o serviço já esteja normalizado.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.