DAE executa manutenção na Captação II nesta quarta-feira

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar nesta quarta-feira (13) a substituição de uma bomba na Captação de Água II, localizada no Rio Piracicaba, com o objetivo de otimizar e melhorar a capacidade da captação no município.

O trabalho está previsto para ser realizado no horário das 6h às 18h, de acordo com a Prefeitura de Americana, e a realização do serviço implica na redução de 8 mil metros cúbicos de água na captação de água bruta, segundo a Divisão de Tratamento de Água do DAE.

Desta forma, o abastecimento de água na cidade poderá ficar prejudicado durante o período de trabalho da equipe, sendo normalizado ao término da substituição da bomba.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.