DAE entra com ação para impedir corte de energia após cobrança de R$ 55 mil

W DAE argumenta que não existem provas sobre o suposto débito na estação - Foto: Suzy Coutinho / Prefeitura de Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana moveu uma ação contra a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), neste mês, para impedir um eventual corte de energia na Estação Elevatória de Esgoto 27, no Jardim da Mata, após receber uma cobrança de R$ 55 mil da companhia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O departamento recebeu o boleto em setembro de 2020. Na ocasião, depois de ser questionada pelo DAE sobre os motivos desse valor, a CPFL informou ter constatado duas irregularidades no local: desvio de energia e medidor com bobina de potencial interrompida. Por essas razões, a energia elétrica consumida era registrada com valores inferiores aos reais, segundo a empresa, que cobra a diferença verificada no período entre maio de 2018 e maio de 2020.

A fiscalização aconteceu em maio do mesmo ano. No entanto, o DAE argumenta que não existem provas sobre o suposto débito. Portanto, optou por não efetuar o pagamento. A autarquia voltou a ser cobrada em dezembro de 2020 e março de 2021.

Na ação, o departamento aponta que seus serviços “são naturalmente essenciais a sobrevivência digna dos munícipes, assim como é meio para muitos empreenderem” no município. Diz que, diante desse cenário, eventuais débitos devem ser “satisfatoriamente e legalmente justificados”, o que, segundo o DAE, não ocorre com relação à cobrança da CPFL.

Além de pedir para que a empresa se abstenha de cortar a energia, o departamento requer que a Justiça declare a inexigibilidade do valor cobrado. O processo tramita na 4ª Vara Cível.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em nota, a CPFL comunicou que “ainda não foi formalmente citada e se manifestará no processo, assim que receber a citação.”

“A empresa esclarece também que preza pela transparência na comunicação com todos os seus clientes, bem como ressalta que atende a todas as resoluções emitidas pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e legislação aplicável.”

A prefeitura informou que vai se manifestar apenas nos autos do processo.