DAE é condenado a pagar R$ 78 mil para morador prejudicado por entupimento

A 3ª Vara Cível de Americana condenou, na última sexta, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município a pagar R$ 78 mil a um morador que, conforme consta na decisão, teve sua casa danificada por conta de um entupimento na rede de esgoto. Procurada pela reportagem, autarquia comunicou que vai recorrer.

O caso ocorreu em 2018, na Vila Lorecilda. O morador, um guarda municipal de 56 anos, disse ter notado trincas, rachaduras e outros problemas estruturais em sua residência e atribuiu a situação ao entupimento. Ele contou que, após solicitação sua, o DAE enviou engenheiros ao local.

No entanto, os profissionais concluíram que os problemas não tinham relação com as redes públicas de abastecimento de água e esgoto. O morador, portanto, fez os reparos por conta própria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Porém, em menos de um ano, houve novo entupimento na rede, e as trincas e rachaduras reapareceram, segundo ele. Dessa vez, de acordo com o guarda, o telhado cedeu na área do vazamento, pois as paredes que o apoiam sofreram recalque.

O morador afirmou ter feito um protocolo junto ao DAE para que o departamento se responsabilizasse pela reforma do espaço ou pelo ressarcimento dos valores a serem gastos.

A resposta, contudo, foi negativa. Portanto, ele precisou ir atrás dos laudos necessários e fazer a obra com recursos próprios. E, em 2021, entrou com a ação na Justiça.

Diante dos fatos, o juiz Marcio Roberto Alexandre determinou que a autarquia pague ao guarda R$ 64,9 mil pelos valores gastos com as reformas e R$ 3,1 mil pela contratação de um engenheiro para a elaboração dos laudos.

A sentença também inclui R$ 10 mil a título de indenização por danos morais. Isso porque, na visão do juiz, trata-se de uma situação que, na pessoa lesada, desperta “sentimentos de angústia, impotência, revolta, aflição, indignação, nervosismo e stress, em intensidade suficiente para afetar o seu psiquismo, abalar sua esfera anímica, subtrair sua paz de espírito e afetar o seu cotidiano, gerando assim o dano moral indenizável”.