DAE é condenado a pagar R$ 661 mil por serviços prestados na gestão De Nadai

A Justiça de Americana condenou o DAE (Departamento de Água e Esgoto) ao pagamento de R$ 661 mil a uma empresa de consultoria contratada em 2011, ainda na gestão do ex-prefeito cassado, Diego De Nadai. A Hagaplan Planejamento e Projetos alega não ter recebido pelos serviços prestados. A autarquia, por sua vez, disse via assessoria, que vai recorrer da decisão.

O contrato celebrado entre as partes teve como objetivo a prestação de serviços de consultoria e elaboração de estudos e projetos do sistema de abastecimento de água e de esgoto. A parceria foi inicialmente celebrada em janeiro de 2011, com aditamentos que se seguiram até janeiro de 2014.

Na ação, que tramita na 2ª Vara Cível de Americana, o DAE justifica o não pagamento alegando que o cronograma foi descumprido pela empresa e que os pagamentos foram suspensos em razão do que se apurou posteriormente – inconsistências nos projetos apresentados.

A autarquia afirma ainda que “os problemas técnicos não foram corrigidos, de modo que, os serviços são imprestáveis”. O departamento pediu a extinção ou improcedência da ação.

A perícia, no entanto, concluiu que os serviços cobrados foram efetivamente prestados. Na decisão, o juiz da 2ª Vara Cível, Marcos Cosme Porto, afirma que a “cláusula sete do contrato derruba de uma vez, qualquer resistência com base na imperfeição dos projetos anteriores, na medida que designa um preposto do requerido, Marcos Henrique Biasi, com poderes de delegação, para fiscalizar os projetos e exigir correções antes das aprovações. E não consta nos autos, tenha a autora, em qualquer momento anterior, sido notificada a corrigir um ou outro projeto”.

Portanto, segundo o magistrado, tudo foi feito de modo a garantir os pagamentos à empresa contratada. O LIBERAL tentou contato com a Hagaplan, mas ninguém atendeu o número de telefone fixo. Já o DAE disse apenas que vai recorrer da decisão.