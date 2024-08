DAE é condenado a pagar caminhões-pipas de condomínio que ficou sem água em Americana

A 1ª Vara Cível de Americana condenou, na última sexta-feira (16), o DAE (Departamento de Água e Esgoto) a pagar caminhões-pipas que foram contratados pelo Residencial Solar das Flores, no Jardim Boer, para suprir uma falta de água de 15 a 18 de outubro de 2022. O condomínio deverá ser indenizado em R$ 5,6 mil, acrescidos de juros e correção monetária.

Ao LIBERAL, a autarquia informou que ainda não foi notificada da decisão, mas que irá recorrer assim que intimada.

Residencial Solar das Flores, no Jardim Boer, em Americana – Foto: Arquivo / Liberal

O problema da falta de água começou em 15 de outubro de 2022. O residencial tentou, de imediato, substituir tubulações internas, o que não resolveu.

Após dois dias, o DAE teria detectado que a água estava chegando com baixa pressão na região devido a um rompimento de adutora. O conserto foi realizado e o abastecimento normalizado em 19 de outubro.

Porém, até a manutenção ser feita, o condomínio teve de contratar sete caminhões-pipas para encher a caixa d’água e permitir que os moradores conseguissem fazer as suas necessidades e manter as atividades. O serviço custou R$ 5,6 mil.

Insatisfeito com a situação, o residencial entrou com uma ação contra o departamento e pediu a restituição das contratações dos caminhões-pipas, como danos materiais, além de R$ 10 mil por danos morais.

Sem comprovação

Nos autos do processo, o DAE disse que não fez qualquer ato ilícito que justifique a indenização. Além disso, a autarquia argumentou que não há comprovação da vinculação da contratação do serviço com a falta de água.

Entretanto, a juíza Fabiana Calil Canfour de Almeida, da 1ª Vara Cível de Americana, julgou procedente a condenação por danos materiais e apontou que o serviço de abastecimento é regido pelas normas de proteção ao consumidor. Portanto, o condomínio tem razão de estar insatisfeito por não receber água mesmo com o pagamento das faturas em dia.

Por sua vez, a indenização por danos morais foi negada pela magistrada. Em conversa com a reportagem, a advogada Maíne Zanetti, que representa a defesa do residencial, disse que o pedido se apoiou em uma argumentação remota e que entende a decisão, já que o condomínio é uma pessoa jurídica e não física.