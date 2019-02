Tempo de atendimento caiu para seis dias, diz DAE

O tempo médio para atendimento de solicitações ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana caiu de 140 para 6 dias entre 2015 e 2018. A informação foi divulgada pela autarquia em um balanço dos serviços realizados no ano passado. Os trabalhos mais solicitados ao DAE foram consertos de vazamentos de água, cavalete, reparo de asfalto e calçada, ligações de água e esgoto.

Apesar da diminuição, o período ainda está abaixo de uma previsão divulgada em agosto do ano passado pelo diretor geral da autarquia, Carlos Cesar Gimenez Zappia. Na ocasião, ele havia afirmado que o tempo médio para atendimento de vazamentos seria de 72 horas a partir do final do mês de setembro. A declaração foi dada durante o I Fórum de Melhores Práticas em Gestão, realizado na sede da Ares PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A previsão era que esse período de três dias seria alcançado a partir de um incremento nas equipes de trabalho e com a compra de equipamentos. “O objetivo é reduzir ainda mais este prazo. Um atendimento de vazamento de água, por exemplo, deverá ser realizado em 24 horas”, disse Zappia. O DAE credita à melhora a investimentos em diversas áreas, como recursos humanos, equipamentos, máquinas, além da contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviços.

Além de diminuir o tempo de espera para realização de serviços, o DAE conseguiu aumentar o número de solicitações atendidas em 56% nos últimos quatro anos. Em 2015, foram feitos 13.228 atendimentos. No ano passado, foram 20.174 serviços.

“Só com um trabalho de austeridade foi possível equilibrarmos as contas do DAE e ampliar nossa capacidade de atendimento às demandas da população”, disse o prefeito Omar Najar (MDB).

O chefe do Executivo pretende ainda resolver problema de falta de abastecimento de água na cidade, que ocorre principalmente nos dias mais quentes. Omar projeta construir caixas d’água no município para elevar a capacidade de reserva.