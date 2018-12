DAE diz que aumento no consumo prejudica abastecimento em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou nesta segunda-feira (17) que o desabastecimento de água em regiões da cidade é decorrência do aumento da demanda de consumo de água. A justificativa vem após um fim de semana com vários moradores de regiões como o Parque Novo Mundo, São Vito e Parque Gramado reclamando da falta do produto.

Segundo a autarquia, o consumo de água em Americana aumentou em todas as regiões, “chegando a 10% acima da média, o que equivale a um consumo diário de 8,6 milhões a mais de litros”, explicou. A autarquia pediu a colaboração da população para que tenham cautela e façam uso do produto com racionalidade.

“A defasagem de investimentos estruturais por anos agrava ainda mais a situação, mas o DAE destaca que há diversos serviços em andamento e programados para serem feitos com o objetivo de melhorar o sistema de água da cidade, incluindo obras de reforma em reservatórios danificados, construção de sistema de reservação completo, trocas de rede, melhoria da eficiência do tratamento e conjuntos motobomba, além da entrada em operação da nova captação de água, prevista para o primeiro semestre de 2019”, informou a nota enviada para a imprensa.

Durante o fim de semana, a reportagem do LIBERAL recebeu diversas reclamações por meio da página do Facebook e pelo WhatsApp da Redação, no (19) 99271-2364. As principais queixas eram de moradores do Parque Novo Mundo, Parque Universitário e Terramérica, mas moradores do Jardim São Pedro, Cidade Jardim, Parque Gramado e São Vito também relataram a falta do produto no fim de semana.