DAE diz que abastecimento de água já está normalizado em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou, no fim da tarde desta quarta-feira (21), que o abastecimento já está normalizado em todas as regiões da cidade. A distribuição de água do município foi interrompida na noite desta terça (20), por conta do rompimento do anel de vedação de uma adutora que integra o sistema de captação no Rio Piracicaba.

Para que o conserto fosse realizado, a autarquia teve de deixar de captar e com isso a cidade contou por cerca de 7h apenas com a água que já estava na adutora, insuficiente para abastecer todas as residências. De acordo com a prefeitura, os serviços foram concluídos e o bombeamento retomado às 3h desta quarta.

DAE realizou reparos em adutora e o abastecimento foi normalizado – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Entretanto, o abastecimento demoraria a ser normalizado, já que a água é levada até filtros que ficam nas ETAs (Estações de Tratamento de Água) da Vila Cordenonsi, onde é tratada antes de ser distribuída para a população.

Por esse motivo, a distribuição de água só foi normalizado no fim da tarde desta quarta. Porém, o DAE destacou que alguns pontos do município ainda podem apresentar intermitência em razão de bolsões de ar, o que geralmente acontece quando existe um período sem água na tubulação.

“O DAE reforça a importância de se manter o consumo consciente da água, especialmente durante este período de normalização do abastecimento”, completou.

Se estiver sem água, a população pode registrar uma reclamação na autarquia, ajudando no mapeamento dos locais que ainda precisam de atenção na retirada dos bolsões de ar. Os contatos são: pelo 0800 0123 737, das 6h à 0h (diariamente); pelo WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br.