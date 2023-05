DAE deixa buracos com lama em rua da Vila Bertini, em Americana

Moradores da Vila Bertini, em Americana, estão sofrendo com vazamentos e buracos deixados pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) há dois meses. A Rua José Campana tem três vazamentos de água e dois grandes buracos com lama no primeiro quarteirão.

Segundo o aposentado Edemilso Leis, de 56 anos, a rua estava com um vazamento de água e, há cerca de dois meses, o DAE foi ao local e realizou o reparo. Em poucos dias surgiram outros dois vazamentos, que também foram consertados, mas o local voltou a apresentar problemas nos últimos dias.

Moradores dizem que situação vem causando diversos transtornos – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Edemilso explica que, além dos vazamentos aparecerem de novo, a autarquia deixou os buracos abertos na rua, o que cria um lamaçal no quarteirão.

“Não tem como você lavar o quintal, porque toda hora que entra com o carro e fica tudo sujo. A gente paga muito imposto por uma má qualidade do serviço”, disse.

A diarista Rosimari Figueiredo, de 56 anos, também sofre com a sujeira. Ela conta que é impossível manter a casa limpa com tanta lama na rua. “Não deram acabamento no conserto, está horrível a situação, não tem como passar aqui com o carro”, contou.

O DAE informou ao LIBERAL que mandaria uma equipe nesta quinta-feira (4) para realizar os reparos no local.