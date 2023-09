DAE de Americana vai distribuir água gratuitamente neste fim de semana

População poderá se hidratar de forma gratuita - Foto: Secom/Divulgação

Diante do calor que toma conta da região, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai distribuir água gratuitamente neste fim de semana, em três pontos da cidade.

Neste sábado (23), a ação ocorre no Calçadão, das 10h às 15h; no Jardim Botânico, das 8h às 11h; e no Parque Ecológico, das 13h às 16h.

No domingo (24), haverá apenas um ponto de distribuição: o Parque Ecológico, onde a população poderá se hidratar de forma gratuita das 8h às 11h.

As informações foram divulgadas pela prefeitura nesta sexta-feira, nas redes sociais. “Para encarar o calorão”, ressalta.

Conforme previsão do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a temperatura máxima deve ser de 37°C neste sábado e 38°C no domingo.

“A administração do prefeito Chico Sardelli (PV) e do vice Odir Demarchi (PSD) está bastante preocupada com as altas temperaturas e com a umidade muito baixa. Por isso, sabendo da importância da hidratação, foi determinado que o Departamento de Água e Esgoto montasse pontos de distribuição de água tratada para todos”, afirma o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.