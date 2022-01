DAE de Americana segue com desinsetização e chega no Jardim Boer

Objetivo das operações é controlar as populações de insetos e ratos no município

DAE de Americana realiza operações de desinsetização e desratização na região do Jd. Boer (Divulgação) – Foto: Divulgação

Seguindo com a operação na cidade, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana começou, nesta semana, os trabalhos de desinsetização e desratização na rede de esgoto da região do Jardim Boer.

O objetivo das operações, que já vêm sendo realizadas desde o ano passado, é controlar as populações de insetos e ratos no município. Nesta etapa, o serviço será executado no bairros Jardim Boer 1 e 2, Jardim Esperança, Jardim Mirandola e Jardim Bertoni.

Na execução dos trabalhos, o DAE vai aplicar inseticida líquido nas paredes dos poços de visita, fazer a termonebulização, além de colocar iscas para roedores. Por esse motivo, o departamento orienta que as pessoas que moram nos bairros citados deixem, por segurança, os ralos de casa tampados durante as operações .



Como cada bairro possui proporções diferentes e quantidades de ruas variáveis, não é possível precisar quando os trabalhos vão começar e terminar em cada localidade, segundo o DAE.



Concluída esta etapa, a desinsetização e desratização vão ser feitas no Jardim Helena, São Luís e Jardim Boa Vista. Nas últimas semanas de 2021, os bairros que receberam o serviço foram o Jardim Santa Eliza, Residencial Praia dos Namorados, Asta Novo Paraíso, Vale das Paineiras, Recanto Vista Alegre e Praia dos Namorados.