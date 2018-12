DAE de Americana nega falta d’água em dias consecutivos

Enquanto moradores de Americana relatam até 96 horas sem uma gota de água em casa, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) diz que não identificou locais sem abastecimento por dias consecutivos. O órgão informou que o risco de interrupções por causa do alto consumo ainda existe e que “é fundamental” o uso consciente. A autarquia considerou que é impossível mensurar quantas pessoas foram afetadas no município desde a semana passada.

De acordo com o departamento, a seca se intensificou no fim de semana e tem sido causada pelo excesso de consumo, que aumentou 10%, provocado pelo calor. Não há desabastecimento de água ou falta de recursos hídricos, e sim “intermitência [interrupção momentânea] na vazão e na pressão”, afirmou o DAE, por e-mail, ao LIBERAL.

Segundo o órgão, há interrupção de abastecimento em momentos de pico, quando os reservatórios ficam com os níveis baixos e há perda de pressão. Fora isso, há casos pontuais, como o Parque da Liberdade e a Avenida Cillos, onde um bolsão de ar na rede provoca problemas no abastecimento, informou o departamento.

A dona de casa Ângela Maria Bessa Branco diz que na sua casa, no Jardim Jacyra, a história foi diferente. A água sumiu na sexta-feira e só voltou no fim da tarde de ontem. “Desde sexta, [não veio em] nenhum momento, nada”, conta a moradora, que nos últimos dias foi tomar banho na casa do filho, na Praia dos Namorados – ontem, ela percebeu que a água estava acabando por lá também. A louça e as roupas sujas se acumularam e a comida caseira foi substituída por marmita. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

No residencial Mário Covas, no bairro de mesmo nome, a síndica Juliana Azevedo Crepaldi pediu quatro caminhões-pipa ontem porque desde domingo os cerca de 500 moradores dos 160 apartamentos estão sem água. Ela disse que ligou para o DAE e recebeu a informação de que só a partir do dia 26 a situação vai começar a se normalizar – a prefeitura não confirmou nem negou a data, apenas informou que o problema é similar ao de toda cidade. Moradora do residencial, Maris Salvador conta que vive ali há 15 anos e nunca viu seca semelhante a essa. “Está um horror”.

Por meio de assessoria de imprensa, o DAE frisou que a captação de água, realizada no Rio Piracicaba, não foi reduzida: continua em mil litros por segundo. “Ocorre que há uma demanda crescente e um período quente que agrava a situação”, traz o posicionamento.

Especialista em recursos hídricos e coordenador regional de Meio Ambiente da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo), Alexandre Vilella afirma que cada elevação de um grau na temperatura costuma resultar, em média, em 1% no aumento de consumo de água.

Ele corrobora que não falta água no rio, como na época da crise hídrica. O que ocorre, segundo ele, é uma junção de fatores: um sistema de abastecimento defasado, alto consumo e perdas d’água no meio do caminho, que na região da bacia PCJ ficam em torno de 35%. O DAE foi questionado anteontem sobre o índice de perda atual, mas não respondeu.

O departamento informou que, entre as medidas que tem adotado para evitar que a situação se agrave, está a ação constante para identificar vazamentos.