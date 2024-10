DAE de Americana faz captação acima do permitido no Rio Piracicaba

O ponto de captação de água de Americana no Rio Piracicaba - Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana captou água do Rio Piracicaba em quantidade acima do permitido pela SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo), anteriormente chamada de DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), na tarde desta terça-feira (22).

A situação foi denunciada pelo vereador Gualter Amado (PDT) durante a sessão da câmara e confirmada pelo LIBERAL.

De acordo com a telemetria da própria autarquia municipal, o volume captado no Rio Piracicaba, às 15h09, era de 1.416 litros por segundo. Em fevereiro de 2021, o então DAEE ampliou a outorga da cidade de 1.050 para 1.300 litros por segundo — este último é a quantidade limite que pode ser retirada do rio para ser utilizada no abastecimento.

Sistema de telemetria do DAE apontou captação acima do permitido pela SP Águas na tarde desta terça – Foto: DAE/Reprodução

Segundo o pedetista, só hoje a captação chegou a atingir 1.445 litros por segundo, montante ainda maior que o verificado pela reportagem na tarde desta terça.

“Ao invés de resolver os problemas que têm em Americana, o DAE está captando mais água. Isso porque foi na televisão falar que a falta de água era por conta da falta de chuva. Essa chuva que caiu no fim de semana foi o suficiente para acabar com o problema?”, questionou Gualter, durante a sessão.

A outorga dada pela SP Águas determina um valor máximo que os municípios podem captar dos corpos hídricos para utilizar no sistema de distribuição de água.

Esse montante leva em consideração estudos sobre a demanda de cada cidade e a partilha sustentável dos rios, para que não haja sobrecarga no uso da bacia — no caso, o Rio Piracicaba integra o PCJ (Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

Ao LIBERAL, o DAE informou que acompanha 24h por dia, junto à SP Águas, o volume captado e que essa quantidade é monitorada por meio de sensor, sendo que “em alguns momentos está acima da outorga, mas em outros fica abaixo, mantendo uma média dentro da autorização atual, que é calculada no fim do mês”.

Por sua vez, a agência estadual informou à reportagem que irá analisar a situação e dará um posicionamento até a tarde desta quarta (23).