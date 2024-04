DAE de Americana é condenado a indenizar donos de imóveis danificados por conta de vazamento de água

Imóvel na Rua Euclides da Cunha foi um dos que tiveram problemas - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A 2ª Vara Cível de Americana condenou, na última terça-feira, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município a indenizar em R$ 135 mil em danos materiais uma família proprietária de três imóveis na Vila Amorim, que foram danificados devido a um vazamento da rede de água que fica entre as ruas Luiz de Camões e Euclides da Cunha.

Ao LIBERAL, a autarquia, que foi condenada ainda por danos morais, disse que não foi intimada da decisão, mas, tão logo isso aconteça, irá recorrer.

O caso aconteceu em 2017. Os proprietários encontraram nos três imóveis várias trincas, rachaduras, problemas nos pisos, bem como na calçada. As casas estavam alugadas e os locatários contaram que tentaram, por diversas vezes, acionar o DAE para consertar um possível vazamento na rua.

Como a solicitação não foi atendida, os donos pediram para que a Defesa Civil de Americana fosse até as residências para uma análise. A corporação confirmou que havia um vazamento na via e que as propriedades estavam sendo afetadas. Por conta desse laudo, a autarquia foi ao local, em agosto de 2017, e realizou o reparo.

Porém, diante da situação dos imóveis, a Vigilância Sanitária determinou a desocupação até os proprietários realizarem reformas. Para cumprir essa decisão, os donos fizeram protocolos no DAE solicitando o ressarcimento dos estragos, mas receberam como resposta que apenas uma das casas receberia o montante de R$ 32,2 mil.

Os danos das outras residências, de acordo com a autarquia, não apresentavam relação com o vazamento – o que não foi aceito pela família, que levou o caso para a Justiça. Durante o processo, o departamento reafirmou essa alegação e disse que um procedimento administrativo para analisar a situação já tinha sido concluído.

A Justiça pediu para que um engenheiro civil e perito fizesse uma análise do imóvel, que constatou que o problema causou estragos nos três imóveis. “Com o aumento do teor de umidade do solo devido ao vazamento, e sua consequente perda de estrutura, as edificações dos autores apoiadas sobre o mesmo, sofreram recalques/movimentação”, apontou o profissional.

Esse laudo fez com que o juiz Marcos Cosme Porto, da 2ª Vara Cível de Americana, condenasse o DAE a pagar R$ 135 mil como danos materiais e R$ 5 mil como danos morais para cada membro da família (no total, são cinco). A autarquia ainda terá de pagar R$ 2,2 mil, com reajustes, para cada mês que o imóvel ficou desocupado até a decisão desta terça, já que anteriormente estavam alugados.