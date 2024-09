DAE de Americana conclui reparo em adutora e abastecimento deve ser normalizado

Trabalhos de reparo realizados nesta sexta-feira

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou neste sábado (28) que concluiu o reparo na adutora que leva água tratada para a região do Pós-Anhanguera.

De acordo com a autarquia, a retomada do bombeamento estava programada para as 14h e o abastecimento seria normalizado gradativamente.

A adutora, de acordo com a administração municipal, foi rompida pela CPFL (Companhia de Força e Luz), enquanto funcionários da concessionária realizavam a troca de um poste de energia nesta sexta, na Avenida Afonso Pansan.

Com a conclusão dos serviços nesta tarde, o abastecimento deverá ser retomado de forma gradativa nos bairros do Pós-Anhanguera, como Praia Azul, Zanaga e Jardim Brasil.