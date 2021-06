DAE de Americana adota plataforma digital para agilizar serviços

Ferramenta permite aos moradores acompanhar em tempo real cada etapa do processo via celular, tablet, desktop e notebook

A partir desta quinta-feira (1), o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana passa a atender também via online. Isso quer dizer que solicitações como alteração de data da fatura, baixa em conta e cancelamento de multa, poderão ser feitos pela plataforma Americana Digital. O objetivo, segundo a autarquia, é desburocratizar e tornar mais eficientes e ágeis os procedimentos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O programa de digitalização nasceu no governo Omar Najar (MDB) para atender a necessidade da prefeitura em melhorar os fluxos internos e ao mesmo tempo eliminar a tramitação física dos processos, que gera um custo alto com insumos e exige bastante espaço para armazenamento. Entre 16 de março de 2020 e 11 de maio deste ano, a administração economizou R$ 1,7 milhão ao deixar de imprimir 17,3 milhões de folhas de papel.

A ferramenta permite aos moradores acompanhar em tempo real cada etapa do processo via celular, tablet, desktop e notebook. A plataforma online está disponível no site da Prefeitura Municipal, www.americana.sp.gov.br .

Assim que a pessoa selecionar o assunto, haverá explicações sobre o que se refere, os documentos e exigências necessárias e o custo. Cada assunto está configurado para que o primeiro andamento seja automaticamente direcionado ao setor competente, a fim de facilitar o fluxo das tramitações internas.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O DAE alerta, no entanto, que os protocolos físicos já existentes e feitos antes do dia 1º de julho, deverão ser consultados da forma atual, por meio do endereço eletrônico da autarquia. Pela plataforma digital, os moradores poderão também solicitar revisão de leitura da conta de água, pedir transferência de débitos e teste do hidrômetro, entre outras demandas.