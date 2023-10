O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana abriu nesta sexta-feira (27) inscrições para um concurso público que visa à contratação de procuradores jurídicos, com o objetivo de preencher duas vagas e uma terceira de reserva.

Superintendente do DAE diz que contratações são necessárias para a autarquia – Foto: Suzy Coutinho/Prefeitura de Americana

Os interessados têm até 27 de novembro para se inscrever pelo site avancasp.org.br, acessando a área destinada ao concurso público do DAE. O edital com todas as informações foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta.

O candidato precisa ter ensino superior completo em Direito, inscrição na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria “B”. O salário é de R$ 8.768,32, com carga horária de 40 horas semanais. O cargo também tem como benefícios cesta básica, no valor de R$ 820, e vale transporte.

O concurso terá três fases: prova objetiva, prova discursiva (prático-profissional) e prova de títulos. A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para 14 de janeiro de 2024. Os aprovados serão conhecidos em fevereiro, após a fase de recursos.

“Esses servidores são necessários para o bom andamento de todo o processo administrativo e farão parte de um grupo de trabalho para a continuidade dos serviços do departamento”, destaca o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.