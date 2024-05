DAE contrata serviço de call center para gerenciar canais de atendimento

Iniciativa promete maior organização e controle no fluxo de atendimento

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana anunciou a contratação de uma empresa especializada em serviços de call center para gerenciar os canais de atendimento da autarquia.

A contratação, formalizada por meio de publicação no Diário Oficial em 24 de maio, envolve a empresa Poli Soluções Digitais. O contrato, com duração de um ano, tem um valor estipulado de R$ 36,2 mil.

De acordo com o documento oficial, a prestação de serviços pela Poli Soluções Digitais inclui o gerenciamento de mensagens receptivas e ativas do DAE, com uma capacidade de processamento de até 72 mil mensagens por ano.

O serviço visa aprimorar o atendimento ao cliente da autarquia, utilizando uma plataforma digital para melhor organização e controle do fluxo de mensagens.

A administração afirmou ao LIBERAL que, embora o serviço de atendimento via WhatsApp não seja uma novidade, a crescente demanda por este canal de comunicação justifica a necessidade de ferramentas mais avançadas para gerir o fluxo de atendimento.

“O serviço de gerenciamento de mensagens é necessário para que as mensagens recebidas pelo WhatsApp sejam integradas aos sistemas existentes de atendimento ao cliente, através de uma plataforma digital”, explicou a prefeitura.

Com a implementação da plataforma, a prefeitura espera alcançar uma melhoria contínua na qualidade do atendimento prestado pelo DAE.

Entre os benefícios previstos estão a emissão de relatórios gerenciais detalhados sobre o fluxo de mensagens, identificação dos horários de maior demanda, monitoramento da eficiência do atendimento, e realização de pesquisas de satisfação com os usuários.