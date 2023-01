DAE conserta subadutora e abastecimento deve ser normalizado nesta quarta

Equipes dos DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizaram o reparo da subadutora localizada no Centro de Americana, que rompeu na manhã desta terça-feira (3) por conta de uma fadiga de material. Segundo a autarquia, o abastecimento deve retomar gradativamente e ser restabelecido até a manhã desta quarta-feira (4).

Os bairros afetados pelo rompimento foram Centro, Vila Rehder, Chácara Rodrigues, Vila Dainese, Jardim Ipiranga, Vila Omar, Frezzarin, Santo Antônio e proximidades. Essa é a mesma subadutora que rompeu no fim de dezembro e deixou ao menos 15 bairros sem água. No entanto, o ponto de rompimento foi outro, apesar do mesmo encanamento.

O superintendente do DAE, Carlos Cezar Gimenez Zappia, afirmou que se trata de uma subadutora antiga, instalada entre as décadas de 1960 e 1970. O serviço de reparo no local foi finalizado no fim da tarde desta terça-feira e o abastecimento de água será retomado gradualmente durante a noite, com a expectativa de ser finalizado até a manhã de quarta-feira. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco