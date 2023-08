DAE completa 50 anos em meio a investimentos em reservatórios

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana completa 50 anos em 2023 em meio a investimentos em reservatórios de água.

A autarquia está prestes a inaugurar três novas estruturas, nos bairros Cidade Jardim, Vila Santa Catarina e Jardim Ipiranga. Os três tanques, juntos, vão aumentar a capacidade de armazenamento em 6,3 milhões de litros. O investimento é de R$9.963.588,68, com recursos próprios da autarquia.

Reservatório do Jardim Ipiranga, que será inaugurado no próximo dia 31 – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

A inauguração do reservatório do Jardim Ipiranga já tem data marcada: 31 de agosto, às 15h. A solenidade faz parte da programação do mês de aniversário de 148 anos do município.

O departamento também abriu um processo licitatório para construção de dois outros reservatórios nos bairros São Vito e Parque Gramado, com investimento próprio estimado em R$ 10,3 milhões.

Cada um terá capacidade para 2,1 milhões de litros. Um deles será instalado em um centro de reservação já existente no São Vito, na Rua São Miguel. O outro ficará em frente ao Cemitério do Parque Gramado, ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.

As duas estruturas vão beneficiar, ao todo, cerca de 50 mil moradores. As obras deverão ser finalizadas em até 12 meses após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação.

Segundo o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, a instalação de novos reservatórios torna-se necessária devido ao crescimento populacional do município.

De acordo com o Censo 2022, desde 2010, a cidade passou de 210.638 para 237.247 habitantes: um aumento de 12,6%.

“A construção de reservatórios faz parte de um planejamento para acompanhar o crescimento da cidade. Americana cresceu, principalmente verticalizou, concentrando em algumas regiões uma população muito grande. E essa população demanda água, demanda abastecimento”, afirma.

Mais obras

De acordo com Zappia, a tendência é que haja ainda mais obras nesse sentido. “Americana ainda precisa mais. Esses reservatórios estão acompanhando esse crescimento, mas Americana continua crescendo. Consequentemente, a construção de reservatórios deverá acompanhar”.

Além de novos reservatórios, o DAE também planeja outras melhorias para o serviço de abastecimento de água.

“Os próximos passos são mais reservatórios, a estruturação dos reservatórios-pulmão, que são os que vão dar água para esses reservatórios, e as trocas paulatinas e constantes de rede e também de subadutoras, para que a água possa sair da ETA (Estação de Tratamento de Água) e chegar a esses reservatórios”, diz.

Concessão do esgoto

Paralelamente, o DAE também vive um momento de possível transição, uma vez que o governo Chico Sardelli (PV) propõe a concessão do serviço de coleta e tratamento de esgoto. O tema já está em discussão na câmara.

O principal argumento é de que o departamento, por si só, não consegue atender às exigências de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) firmado com o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), mas, com uma empresa à frente do serviço, haveria menos empecilhos para a realização das obras exigidas, justifica a prefeitura.

Por fim, o não cumprimento do acordo deverá acarretar em multas de R$ 37 milhões, segundo a administração municipal.