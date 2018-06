DAE começa reparo em canteiro da SP-304

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Quase dois meses após ter sido notificado pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou nesta quarta-feira a recomposição do canteiro da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) danificado após o rompimento de uma adutora, no dia 10 de abril. A prefeitura não informou prazo para conclusão da obra.

Após a contenção do vazamento, o DAE de Americana realizou o reparo na adutora. A limpeza da rodovia por conta da terra que desabou foi feita pelo DER. Um dia depois, o Estado notificou o DAE. “A responsabilidade de recuperação da barreira que cedeu em função de rompimento de adutora no dia 10 de abril é de competência do DAE de Americana. O Departamento já notificou o órgão e neste momento aguarda a resposta”, informou o órgão estadual ao LIBERAL na ocasião.

Nesta quarta, havia pedras acumuladas ao lado do buraco e um trator no local. O DAE informou que iniciou o reparo do talude após as tratativas com o DER, mas não disse quando terminará o serviço.