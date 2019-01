DAE arruma vazamento e retoma abastecimento

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou no final da tarde deste domingo (20) que foram concluídos os trabalhos de reparo de um vazamento no Centro, em tubulação que se rompeu próximo à antiga estação de trem, prejudicando o abastecimento de pelo menos 13 bairros da cidade.

De acordo com publicação feita pela autarquia no Facebook, os reparos foram totalmente concluídos e agora a equipe trabalha para que seja feita a retomada do abastecimento em todos os bairros afetados, o que deve ser terminado até a madrugada desta segunda-feira (21).

O cano de cerca de 6 metros de comprimento e 400 milímetros de diâmetro se rompeu na noite de sábado (19), obrigando o DAE a interromper o fluxo d’água naquela tubulação, afetando o abastecimento do Centro, Jardim Ipiranga, Frezzarin, Jardim Girassol, Vila Jones e outros bairros da cidade.