Dados da CPFL apontam redução de 58% de colisões contra postes em Americana

O número de colisões contra postes caiu 58% em Americana no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com dados da CPFL Paulista, o total de ocorrências desta natureza passou de 17 para sete.

Segundo a concessionária, na maioria dos casos, após o acidente, é necessária a substituição do poste e a reconstrução da rede de distribuição de energia, o que demanda um certo tempo até ser concluída.

Portanto, além dos danos causados a si próprio, o autor das colisões prejudica também os moradores da região na qual ocorreu o acidente, que dependendo da gravidade exige também a presença da perícia policial.

Nas situações em que a distribuidora identifica o culpado da colisão, este é obrigado a assumir os custos de reposição do poste, atualmente avaliado entre R$ 4 mil e R$ 7 mil.

A diferença leva em consideração os equipamentos instalados tanto pela distribuidora como pelas empresas que ocupam a estrutura. Por exemplo, um poste com iluminação pública simples tem menor valor que aquele que sustenta um transformador de energia e equipamentos de telecomunicação.