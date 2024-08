Da Bota para a Villa Americana

Como a imigração dos italianos, que completa 150 anos no País, influenciou Americana

O ponto mais alto da colina de Gianicolo, em Roma, a capital da Itália, guarda um imponente monumento em homenagem a Giuseppe Garibaldi, considerado uma das figuras mais importantes na luta pela unificação italiana, que durou de 1815 a 1870. Praticamente toda a vida do guerrilheiro foi dedicada ao movimento que ficou conhecido como “Risorgimento”.

De fato, as conquistas da unificação e da anexação de Roma em 1866 e em 1870, respectivamente, são lembradas como fatos gloriosos na história do país. Até então, o território era formado por pequenos estados, praticamente reinos, que eram fantoches de potências do continente.

Pinturas, como a “Battaglia di Calatafimi”, de Remigio Legat, retrataram os conflitos desse período. Quase todas tinham as mesmas características: embora esteja caracterizada a tensão por conta da guerra, os protagonistas ganhavam traços fortes e olhares destemidos. Porém, uma realidade que não se tornou arte ou motivo de orgulho para a Itália é a miséria que atingiu boa parte do seu povo.

Trabalhadoras italianas em fábrica de seda em Americana – Foto: Reprodução

A fome e a impossibilidade de prosperar fizeram com que muitas famílias se interessassem pelo Brasil, onde havia terra para ser explorada. Este movimento imigratório que completou 150 anos em 2024.

Uma grande comitiva de imigrantes italianos, chefiada por Joaquim Boer e composta por mais de 20 famílias, chegou a uma hospedagem na cidade de São Paulo em 8 de outubro de 1887. Esta data se tornou um símbolo para Americana, porque é aqui que começa a história de boa parte do desenvolvimento do município.

“A Itália estava em uma situação terrível e muita gente viu no Brasil uma oportunidade, por ser um país que ainda estava economicamente se desenvolvendo”, apontou a pesquisadora Fanny Olivieri, de 88 anos, que encontrou registros dessa viagem.

O proprietário da Fazenda Salto Grande, major Francisco de Campos Andrade, necessitava de mão de obra para o trabalho na lavoura, principalmente na plantação de café — que se expandia vertiginosamente em todo o Estado de São Paulo.

Famílias italianas como Boer, Delben, Cia, Luchese, Campari e Faé (veja a lista) foram as primeiras a chegar em Americana, que na época era uma vila disputada por Santa Bárbara d’Oeste e Campinas.

A contratação de imigrantes italianos era interessante para os fazendeiros, uma vez que o comércio de escravizados estava em queda porque a Inglaterra pressionava o Brasil para que fosse feita a abolição dessas pessoas e que elas pudessem virar consumidoras. Tal imposição levou à Lei Áurea, em 1888.

A pesquisadora Fanny Olivieri: raízes e estudos sobre a imigração italiana – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Já para a comitiva que veio da “Bota” era uma oportunidade de prosperar em um novo local. No entanto, o início foi difícil, visto que essas pessoas habitavam as senzalas junto aos escravizados e precisavam pagar ao senhor do engenho as despesas da viagem de São Paulo a Americana.

Posteriormente, por terem maior conhecimento das técnicas de campo e de produção industrial, os imigrantes conquistaram casas e até mesmo terras — que, por vezes, eram dadas como pagamento de dívidas feitas pelo major Andrade. Essas áreas são vistas como “sagradas” por algumas dessas famílias até os dias de hoje, de acordo com a tradição do povo italiano.

Ainda seriam registradas, na história, mais duas ondas migratórias de italianos para o Brasil e para Americana: uma na virada do século 19 para o 20, com fomento do governo federal, e outra durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940, para fugir do movimento fascista de Benito Mussolini — como o avô de Fanny, Giovani Padula, que saiu de Verona.

INFLUÊNCIA

Com o tempo, a quantidade de imigrantes da Itália em Americana se tornou tão grande que a influência passou a ser vista em todos os lugares.

A vila de Carioba, formada por operários da fábrica de tecidos, teve participação maciça dos imigrantes. “Em Americana, os italianos indiscutivelmente dominaram a economia e as atividades recreativas e esportivas populares durante as três primeiras décadas do século 20, e Carioba teve a supremacia desses empreendimentos”, escreveu Suzete Volpato em uma tese de doutorado sobre Carioba na Unicamp.

O catolicismo foi incentivado pela comunidade italiana, inclusive com a construção de uma capela, na Fazenda Salto Grande, em devoção a Santo Antônio de Pádua. Esta capela deu origem à Matriz Velha de Santo Antônio e, depois, à atual Basílica de Santo Antônio.

A gastronomia e agricultura local também foram influenciadas pelos italianos, com o cultivo de algodão, abacaxi, melancia, cana-de-açúcar e uva.

“Apesar da vinda dos americanos do sul [dos Estados Unidos], os italianos foram importantíssimos. As famílias italianas que estavam aqui em Americana impulsionaram muito o desenvolvimento da cidade”, comentou Fanny.

“Todas essas famílias se localizaram, inicialmente, no Salto Grande, mas depois foram para bairros que hoje são tradicionais, como São Vito, Conserva e Cordenonsi. Eles colocaram o dinheiro que tinham para desenvolver o comércio, a indústria”, completou. Vários bairros de Americana carregam, atualmente, os sobrenomes dessas famílias ou de santos católicos que esses imigrantes eram devotos, como Vila Dainese, Jardim Boer, Jardim Bertoni e São Jerônimo. Isso também aconteceu em outras cidades da região.

Americana, 149 anos – Foto: Reprodução

“Alguns desses italianos vieram de uma cidade no sul da Itália que se chama Picerno. O bairro de Sumaré leva esse nome em função dessa cidade, porque o meu tio, Thomaz Fortunato, era de lá e era dono dessas terras em Sumaré. São famílias que hoje são tradicionais em Americana”, relatou o engenheiro agrônomo e diretor do Parque Ecológico de Americana, João Carlos Tancredi, 73, que é neto do italiano Ottávio Tancredi.

A indústria têxtil também recebeu investimentos das famílias italianas, que trouxeram técnicas para serem utilizadas em tecidos que só eram produzidos na Áustria e na Alemanha. Embora várias dessas empresas tenham fechado com a crise do setor no final dos anos 1990, algumas delas sobreviveram e carregam os sobrenomes das famílias.

“Também havia muita mão de obra, funcionários italianos que eram contratados. Então, você percebe a presença dos italianos desde a concepção até o funcionamento de uma empresa, por isso foram importantes para o desenvolvimento industrial”, destacou o empresário e ex-membro dos Comites (Comitês dos Italianos no Exterior) no Estado de São Paulo, Flávio Rossi.

TRADIÇÃO

O crescimento de Americana durante o século 20 trouxe desafios para a manutenção das tradições e para a união da comunidade, cada vez mais numerosa. Por isso, sociedades foram criadas para que pudessem se tornar o ponto de encontro das pessoas vindas da “Bota”.

Americana se tornou local de trabalho de imigrantes italianos em suas primeiras décadas – Foto: Reprodução

Fanny guarda em sua casa a ata de fundação da primeira Sociedade Italiana de Americana, em 10 de agosto de 1937. O primeiro presidente foi Ivo Piccoli e o vice, Padre Epifânio Estevão. Outros grupos também fizeram parte da história do município, como a União Operária e a Sociedade do Mútuo Socorro.

Entretanto, quase todos não sobreviveram e foram dissolvidos ou mudaram as suas características.

Atualmente, o Gruppo di Amici del Circolo di Americana, que conta com mais de 150 pessoas, tenta se estabelecer como uma associação, mas ainda esbarra em indefinições quanto à gestão. Mesmo assim, há encontros e atividades mensais para resgatar a tradição italiana.

“Qual a finalidade desse grupo? É preservar o passado, as raízes, aquilo que fica e deve permanecer, com olhar para o presente e principalmente para o futuro. Se a tradição, a cultura italiana não for trabalhada, exercitada e passada para os jovens, ela se perde”, apontou Flávio, que integra o grupo.

Segundo ele, a intenção é que a futura entidade sirva como ponte entre o Brasil e a Itália, ajudando em parcerias com universidades, intercâmbios e no ensino do idioma em Americana.

Também será a trabalhada a aproximação da comunidade italiana com a população para que algumas tradições se mantenham vivas.

Da Europa para a América

Quais foram as famílias italianas que vieram para Americana

Boer

Delben

Cia

Luchese

Santarosa

Campari

Faé

Meneghel

Bertini

Bertolo

Piloto

Sacilotto

Mantovani

Grazzi

Ravagnani

Trovó

Trombim

Casagrande

Marson

Francescato

Duaneto

Nardo

Scarazato

Tognella

Casati

Minarello

Dell’Agnese

Rozalen

Seleghini

Altarujo

Salvador

Provedel

Outras famílias italianas tradicionais de Americana e que vieram na 2ª e 3ª ondas

Faraone

Tancredi

Cerbasi

Russillo

Fiore

Tarullo

Merlino

Tortoriello

Caivano

Iasparra

Marino

Vignola

Fonte: Fanny Olivieri.