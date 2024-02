CVV de Americana completa 40 anos e busca novos voluntários para trabalho social

Em busca de novos voluntários, o CVV (Centro de Valorização da Vida) de Americana completa 40 anos de atividades neste domingo (25). Voltada ao apoio emocional e prevenção ao suicídio, a instituição trabalha com atendimentos gratuitos e anônimos para aqueles que precisam de suporte em um momento complicado.

Atualmente, o CVV atua em todo o País e 24 horas por dia. Por meio do número 188, é possível buscar ajuda a qualquer momento, com voluntários de todas as partes do Brasil à disposição. Além do telefone, o atendimento é realizado por e-mail e chat, ambos disponíveis no site da entidade.

Sede do CVV em Americana, na Vila Cordenonsi – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Assim como o atendimento de diferentes formas, o endereço virtual do CVV possui um blog que aborda temas relacionados à saúde mental. “O trabalho é focado no sentimento, na emoção, naquilo que a pessoa trouxer e quiser falar”, afirma Alice, coordenadora do CVV de Americana.

Devido ao protocolo de sigilo adotado no trabalho, o sobrenome de Alice não será revelado pela reportagem. Além de o nome do atendente não ser revelado durante as conversas, as pessoas que buscam por ajuda não são questionadas sobre informações pessoais como nome, idade ou cidade, por exemplo.

No Brasil, a rede CVV conta com cerca de 3,5 mil voluntários, número baixo se for levada em consideração a população brasileira, que possui em 203 milhões de pessoas, segundo o Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em Americana não é diferente. De acordo com Alice, o município conta com apenas 12 voluntários participando dos atendimentos. Assim, essa é a principal meta traçada para a unidade americanense.

“O nosso projeto é de que venham mais voluntários para a rede CVV. É a nossa principal meta devido à demanda dos atendimentos, que é a nível nacional. Isso porque desde 2015 o CVV passou a ter o número 188 em território nacional, então a demanda é muito grande”, explicou a coordenadora.

Interessados em se voluntariar precisam cumprir alguns pré-requisitos. É necessário ter 18 anos ou mais, assim como participar de um curso de capacitação e da seleção de voluntários, que dura cerca de dois meses e meio. A inscrição é feita pelo site do CVV (acesso pelo QR Code).

“É uma escuta ativa que proporciona à pessoa o desabafo. Ela pode esvaziar aquele copo que está cheio, para que possa clarear seus pensamentos, ideias e tomar suas decisões, uma vez que nós aconselhamos e ajudamos, para que possa clarear aquilo que a pessoa precisa para tomar as próprias decisões”, disse Alice, ao falar sobre o trabalho realizado.

Devido ao número 188 ser de abrangência nacional, assim como o atendimento via chat e e-mail, não é possível estimar o número de pessoas que recebem suporte do CVV em Americana. Contudo, a média geral é de 3 milhões de atendimentos por ano no Brasil, conforme explicou a coordenadora.

Assim como a identidade dos atendidos e voluntários, a temática das conversas realizadas nos atendimentos também é mantida sob sigilo. Dessa forma, a pessoa que procura por ajuda pode se sentir à vontade para demonstrar seus sentimentos, pois não serão expostos após a ligação.

“O teor dos assuntos abordados no atendimento são mais sigilosos por conta do nosso trabalho. O que eu posso dizer é que nós abordamos ‘N’ temáticas que a pessoa nos traz. Nós oferecemos apoio emocional nas diferentes situações emocionais que a pessoa procura”, completou Alice.

O CVV não conta com apoio financeiro governamental para sua manutenção. Os recursos necessários para o funcionamento da unidade são oriundos do SVVV (Serviço Voluntário de Valorização à Vida). Além disso, o centro de Americana participa de festas juninas e feiras para angariar fundos.

Por fim, para além dos atendimentos de apoio e prevenção ao suicídio, o CVV americanense participa de eventos relacionados à saúde mental, com atuação em escolas, centros comunitários e postos de saúde, por exemplo. A sede no município fica na Rua Carioba, 536, na Vila Cordenonsi.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso